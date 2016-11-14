Скандальний боксер-наркоман Ф'юрі хоче стати помічником Трампа в Білому домі

14:40, 14 листопада 2016
Бокс
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Колишній суперник Володимира Кличка продовжує епатувати публіку.

Тайсон Ф'юрі / Reuters

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі, який проходить зараз реабілітацію від депресії і наркозалежності, натхненний перемогою Дональда Трампа на президентських виборах в США. Про це повідомляє Boxing News.

Читайте такожWBA підтвердила хвороба скандального боксера Ф'юрі"Хто знає, можливо, незабаром Тайсон Ф'юрі стане прем'єр-міністром. Якщо Дональд Трамп зміг, значить, зможу і я. Велика Америка обрала великі зміни в особі Дональда Трампа, настав час зробити те ж саме у Великобританії. Влада народу!", - написав Ф'юрі в Твіттері.

Трохи пізніше Тайсон додав: "Якщо Дональду Трампу потрібен новий помічник, йому більше шукати не потрібно, оскільки Тайсон Ф'юрі - саме та людина".

Нагадаємо, раніше Тайсон Ф'юрі був дискваліфікований після того, як в його допінг-тесті були знайдені сліди кокаїну. За кілька годин до дискваліфікації британець добровільно відмовився від своїх чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO та IBO.

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