Джошуа підтвердив намір провести бій з Кличком навесні

Ентоні Джошуа проведе свій наступний бій 10 грудня в Манчестері проти Еріка Моліни, який став альтернативою травмованому Володимиру Кличку, повідомляє SportArena.

Передбачається, що в разі перемоги над Моліною Ентоні Джошуа в березні-квітні наступного року таки зустрінеться з українським ветераном, а після нього наступною метою британця є кубинець Луїс Ортіс.

«Сподіваюся, що зможу перемогти Кличка, після чого зможу провести бій з Ортісом. Я буду уважно стежити за ним найближчим часом, адже він є моїм конкурентом по дивізіону. Рано чи пізно ми повинні зустрітися, тому він стане одним з моїх пріоритетів», — цитує Джошуа Sky Sports.

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«Якщо наш поєдинок з Ортісом відбудеться, то це була б відмінна битва, бо я люблю, коли моїм суперником є лівша. У мене є потужна права, якій я міг би пробивати по корпусу або його голові».

В цьому році Луїс Ортіс боксував лише один раз, коли навесні нокаутував ветерана Тоні Томпсона. У грудні минулого року він здобув на даний момент найгучнішу перемогу, коли у видовищному поєдинку зупинив Браянта Дженнінгса.

12 листопада відбудеться дебют кубинця в Європі, коли Ортіс битиметься з Маліком Скоттом в Монте-Карло.