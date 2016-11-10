Усик: Дуже радий вперше боксувати у США

Чемпіон світу за версією WBO у ваговій категорії до 90,71 кг українець Олександр Усик радий, що вперше проведе бій в США. Про це повідомляє Boxing News.

"Це прекрасна можливість, я дуже радий вперше боксувати у США і на телеканалі НВО. Після завоювання чемпіонського титулу моєю наступною метою було провести бій в Америці, і я обіцяю фанам в Лос-Анджелесі і тим, хто буде дивитися цей бій на НВО, відмінний виступ", - сказав Усик.

Суперник українця Табісо Мчуну також дав свій перший коментар перед поєдинком: "Проти хороших суперників я завжди боксую краще. Я повністю сфокусований на троні Усика!", - заявив південноафриканець.

Нагадаємо, бій між Усиком та Мчуну має відбутися 17 грудня в місті Інглвуді, який знаходиться в передмісті Лос-Анджелеса. Поєдинок пройде в андеркарті бою Бернард Хопкінс - Джо Сміт.