Наступним суперником Усика стане південноафриканський боксер Мчуну

Чемпіон світу за версією WBO у ваговій категорії до 90,71 кг українець Олександр Усик 17 грудня в США проведе поєдинок проти південноафриканця Табісо Мчуну. Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на слова керівника промоутерської компанії К2 Promotions Олександра Красюка.

Читайте такожУсик визнаний боксером року за версією WBO IntercontinentalУсик завоював титул чемпіона світу WBO у вересні цього року, вигравши у поляка Кшиштофа Гловацкі. У його активі 10 перемог (дев'ять нокаутом) і жодної поразки.

Мчуну, який дебютував у професіоналах в 19 років, здобув 17 перемог (11 нокаутом) і зазнав дві поразки. Це буде перший шанс завоювати титул в кар'єрі Мчуну.

Нагадаємо, вчора боснійський боксер Дамір Бельйо, який мав стати суперником Усика в його першому захисті титулу 17 грудня, прийняв рішення відмовитися від бою з українцем.