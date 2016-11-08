Володимир Кличко отримав в Німеччині премію за благодійність

Знаменитий український боксер Володимир Кличко отримав в Німеччині премію "Sportler mit Herz" ("Спортсмен із серцем") за благодійну діяльність. Про це Кличко написав на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожБій Кличко - Джошуа планують провести на легендарному стадіоні "Уемблі""Спасибі Deutscher SportpresseBall за нагороду "Спортсмен із серцем", яку я отримав в суботу, і за високе визнання тієї справи, яку робить Фонд Кличків", - подякував Володимир Кличко.

"Ми дійсно пишаємося цією нагородою і на цьому не зупиняємося. Адже з наступного року Фонд Кличко починає діяти в Німеччині і стає міжнародним", - додав боксер.

Нагадаємо, Володимир Кличко може повернутися на боксерський ринг в березні або квітні. Очікується, що наступним суперником 40-річного українця стане британець Ентоні Джошуа.