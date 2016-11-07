Паккьяо готовий провести мегабій з Кроуфордом у суперлегкій ваговій категорії

Чемпіон світу за версією WBO в напівсередній вазі Менні Паккьяо (59-6-2, 38 КО) готовий до бою з найсильнішим суперлегковаговиком світу Теренсом Кроуфордом (29-0, 20 КО). Про це він заявив у коментарі BoxingScene.

Примітно, що для цього 37-річний Паккьяо готовий опуститися з напівсередньої (до 66,7 кг) в суперлегкую вагову категорію (до 63,5 кг)

"Сам не лбираю суперників. Кого поставить промоутер — з тим і зустрінуся. Готовий до поєдинку з Кроуфордом. У суперлегкій вазі? Та без проблем", — заявив філіппінець.

Нагадаємо, в суботу Паккьяо повернувся в бокс після нетривалої паузи в кар'єрі, перемігши за очками чемпіона WBO у вазі до 66,7 кг Джессі Варгаса.