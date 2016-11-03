WBA підтвердила хворобу скандального боксера Ф'юрі

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) підтвердила діагноз британця Тайсона Ф'юрі, який раніше втратив чемпіонські поясів за версіями WBA та WBO, повідомляє Sport Arena.

"30 вересня Ф'юрі представив доповідь від свого психолога, який підтвердив діагноз і зазначив, що Тайсон не зможе вийти на ринг до лютого 2017 року", — йдеться в заяві WBA.

Читайте такожУ Нього відібрали боксерську ліцензію і заборонили виходити на рингКрім того, в організації відзначили, що після повернення на ринг Ф'юрі буде доданий до рейтингу WBA і відразу зможе претендувати на титульний бій.

Нагадаємо, в листопаді 2015 року Ф'юрі сенсаційно переміг Володимира Кличка і відібрав численні пояси українського боксера. З тих пір британець жодного разу не вийшов у ринг – він двічі зривав реванш з Кличком, а в жовтні провалив допінг-тест на кокаїн і заявив про свою депресію.

В результаті перевірки на допінг, Ф'юрі втратив всі чемпіонські пояси і отримав дискваліфікацію.