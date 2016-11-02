WBA санкціонувала "головний бій десятиріччя" між Кличком та Джошуа

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) погодилася виставити свій пояс "суперчемпіона" на кон можливого бою між українцем Володимиром Кличком і британцем Ентоні Джошуа, повідомляє ESPN.

Читайте такожВолодимир Кличко не збирається завершувати боксерську кар'єруРаніше екс-чемпіон світу Кличко і чемпіон світу за версією IBF Джошуа домовлялися про поєдинок, який міг відбутися 10 грудня. Однак сторона українського боксера призупинила переговори, бажаючи, щоб на кон поєдинку обов'язково був виставлений пояс чемпіона світу за версією WBA.

Пізніше Кличко отримав травму, через яку бій між ним і британцем тепер може відбутися лише навесні, після того, як Джошуа проведе захист свого титулу IBF в бою проти американця Еріка Моліни 10 грудня.

Крім того, WBA прийняла рішення, що в бою за "звичайний" пояс Асоціації зустрінуться австралієць Лукас Браун та американець Шеннон Бріггс.