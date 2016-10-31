Ломаченко: Мені потрібен рік для підготовки до бою з Паккьяо

Чемпіон світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко (6-1, 4 КО) хотів би провести бій з легендарним боксером Менні Паккьяо (58-6-2, 38 КО).

“Така ідея мені подобається, але зараз я занадто малий для цього бою. Мені потрібен приблизно рік, щоб підготуватися до такого бою", – сказав Ломаченко в інтерв'ю EsNews.

На даний момент українець володіє титулом WBO в другій напівлегкій вазі (до 59 кг), у той час як Паккьяо останні кілька років виступав у напівсередній вазі (до 66,7 кг).

На думку відомого промоутера Боба Арума, поєдинок між Ломаченко і Паккьяо може пройти в категорії до 61,2 кг, оскільки філіппінець все ще здатний виступати в такій вазі.

Нагадаємо, Василь Ломаченко проведе свій наступний бій 26 листопада проти Ніколаса Уолтерса.