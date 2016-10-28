Кличко хоче битися відразу за кілька поясів чемпіона світу
Травма литкового м'яза українського боксера не є серйозною.
Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі українець Володимир Кличко сподівається, що в його наступному поєдинку на кону будуть стояти відразу кілька титулів, повідомляє Boxing News з посиланням на ESPN.
Українець зазначив, що його травма литкового м'яза не є серйозною.
"Я здоровий і буду готовий битися з Джошуа або з кимось іншим, сподіваюся, за багато титулів вже скоро", - сказав Володимир Кличко.
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Як повідомляв УНІАН, Володимир Кличко програв всі свої титули чемпіона світу в листопаді 2015 року, поступившись у бою британцеві Тайсону Ф'юрі одноголосним рішенням суддів за очками.
Надалі Ф'юрі двічі ухилився від бою-реваншу. Його позбавили титулів чемпіона. Кличко проведе свій наступний бій в 2017-му році.