Український боксер Берінчик зустрінеться на ринзі з іспанцем на прізвисько "Отрута"

Суперником українського боксера Дениса Берінчика (4-0, 3 КО) з його поєдинку 12 листопада на арені ТРЦ "Термінал" у Броварах стане іспанець Хуан Окура (11-6-1, 4 КО) на прізвисько "Отрута". Про це повідомляє ringside24.com.

Бій Берінчик - Окура пройде в рамках вечора боксу компанії братів Кличків K2 Promotions Ukraine.

29-річний іспанець у своєму активі має 18 поєдинків, 11 перемог, 4 з яких здобув нокаутом. Попередній бій Окура провів на початку жовтня проти росіянина Алєксандра Подольського.

Для Дениса Берінчика це буде п'ятий бій на профі-рингу. У квітні Денис здобув перемогу над аргентинцем Еміліано Мартіном Гарсією (12-1, 10 КО) технічним нокаутом у четвертому раунді.