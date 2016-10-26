Володимир Кличко не збирається завершувати боксерську кар'єру

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко не збирається завершувати кар'єру. Про це він заявив у інтерв'ю Bild.

"Я ніколи не думав про завершення кар'єри. Навіть після поразки і втрати чемпіонських поясів. Я буду продовжувати битися до тих пір, поки здоровий, мотивований і ефективний у ринзі. Попереду мене ще чекає кілька яскравих поєдинків", - заявив український боксер.

За словами Кличка, в березні або квітні 2017 року він має намір провести бій з чемпіоном світу за версією IBF Ентоні Джошуа. "Це буде найбільший бій в суперважкій вазі за багато років", – сказав Володимир.

Читайте такожБоксерський цугцванг Володимира КличкаВ березні 2017 року Кличко виповниться 41 рік, але він не вважає цей вік критичним для себе. "Мій брат Віталій провів останній бій у віці 41 року. Але він зупинився тільки тому, що став займатися політичною кар'єрою", - сказав Кличко-молодший.

Нагадаємо, Володимир Кличко отримав травму, через яку не зможе провести бій, який був запланований на 10 грудня проти Ентоні Джошуа, Лукаса Брауна чи іншого боксера.