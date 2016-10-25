Бій Володимира Кличка проти Джошуа може відбутися наступної весни

Бій екс-чемпіона світу в суперважкій вазі Володимира Кличка проти чемпіона світу за версією IBF Ентоні Джошуа може відбутися у березні або квітні 2017 року, пише BoxingScene.com.

Раніше сторони вели переговори про проведення бою 10 грудня 2016 року, але вони були припинені через бажання Кличка поставити на кон цього поєдинку чемпіонський пояс WBA.

Читайте такожВолодимир Кличко отримав травму і не вийде на ринг в 2016 роціДо вчорашнього дня Кличко і Джошуа очікували на рішення WBA, однак увечері стало відомо про травму українця, яка означає, що цей бій в 2016 році точно не відбудеться, а Джошуа доведеться шукати собі на 10 грудня іншого суперника.

Тим не менш, сторони не відмовляються від перспективи подальшої зустрічі на ринзі. Якщо Джошуа 10 грудня захистить свій титул, то наступний бій йому належить провести в березні або квітні. Саме тоді суперником британця може стати Кличко.