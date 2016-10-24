Володимир Кличко отримав травму і не вийде на ринг в 2016 році

22:50, 24 жовтня 2016
Бокс
2164

Український екс-чемпіон світу має намір провести наступний бій в першій половині наступного року.

Кличко точно не вийде на ринг до кінця року / К2

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко не зможе провести бій 10 грудня через травму, повідомляє ESPN.

Подробиці травми українського боксера не відомі, але одне з джерел видання повідомило, що у Кличка травма литкового м'яза.

Читайте такожВолодимир Кличко: Сподіваюся, до кінця року знову стану чемпіоном світуНагадаємо, раніше команда Володимира Кличка вела переговори про проведення поєдинку з чемпіоном за версією WBA британцем Ентоні Джошуа та австралійцем Лукасом Брауном. В обох випадках бій мав відбутися 10 грудня.

Зазначається, що, незважаючи на травму 40-річного українця, його команда продовжує вести переговори про бій з Джошуа в першій половині 2017 року.

Нагадаємо, останній раз Володимир Кличко виходив на ринг 28 листопада 2015 року, коли поступився британцю Тайсону Ф'юрі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter