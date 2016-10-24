Володимир Кличко отримав травму і не вийде на ринг в 2016 році

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко не зможе провести бій 10 грудня через травму, повідомляє ESPN.

Подробиці травми українського боксера не відомі, але одне з джерел видання повідомило, що у Кличка травма литкового м'яза.

Читайте такожВолодимир Кличко: Сподіваюся, до кінця року знову стану чемпіоном світуНагадаємо, раніше команда Володимира Кличка вела переговори про проведення поєдинку з чемпіоном за версією WBA британцем Ентоні Джошуа та австралійцем Лукасом Брауном. В обох випадках бій мав відбутися 10 грудня.

Зазначається, що, незважаючи на травму 40-річного українця, його команда продовжує вести переговори про бій з Джошуа в першій половині 2017 року.

Нагадаємо, останній раз Володимир Кличко виходив на ринг 28 листопада 2015 року, коли поступився британцю Тайсону Ф'юрі.