Володимир Кличко: Сподіваюся, до кінця року знову стану чемпіоном світу

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі українець Володимир Кличко ще не знає, коли і з ким проведе свій наступний бій. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Інтер", повідомляє boxingnews.com.ua.

"Так вже вийшло, що я знову став челленджером - боксером, який буде намагатися завоювати один з чемпіонських поясів. Я не готовий сказати, який конкретно, оскільки контракт ще не підписаний. Але, сподіваюся, до кінця цього року поєдинок за титул відбудеться, і я знову стану чемпіоном", - сказав Кличко.

Читайте такожWBA знову відклала рішення щодо бою Кличко - Джошуа, переговори з Брауном в глухому кутіНагадаємо, раніше команда Володимира Кличка вела переговори про проведення поєдинку з чемпіоном IBF Ентоні Джошуа. Проте пізніше промоутери українця побажали, щоб на кону цього бою стояв також чемпіонський пояс WBA, який став вакантним після того, як від нього відмовився колишній власник Тайсон Ф'юрі. Допоки WBA не прийняла відповідне рішення, переговори припинені.

У разі, якщо відповідь WBA буде негативною, Кличко спробує домовитися про бій за цей пояс з австралійцем Лукасом Брауном. На даний момент Брауна не влаштовує запропонований йому гонорар за поєдинок.

Також відомо, що Володимир Кличко забронював на 10 грудня арену в Гамбурзі для проведення бою. Разом з тим, якщо суперником українця стане Ентоні Джошуа, то бій, ймовірно, пройде в цей самий день, але в "Манчестер-Арені".