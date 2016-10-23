Український важковаговик Олександр Усик визнаний боксером року за версією WBO Intercontinental. Про це спортсмен повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, у вересні Усик виграв бій у поляка Кшиштофа Гловацкі та став чемпіоном світу за версією WBO в першій важкій вазі.

Основну нагороду кращого боксера року отримав чемпіон у першій напівсередній вазі Теренс Кроуфорд, який переміг в об'єднавчому бою за титул чемпіона за версією WBC українця Віктора Постола.