Усик визнаний боксером року за версією WBO Intercontinental
13:04, 23 жовтня 2016Бокс
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Український боксер отримав престижну нагороду за успішно проведений рік.
Усик отримав нагороду від WBO Intercontinental / К2
Український важковаговик Олександр Усик визнаний боксером року за версією WBO Intercontinental. Про це спортсмен повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Нагадаємо, у вересні Усик виграв бій у поляка Кшиштофа Гловацкі та став чемпіоном світу за версією WBO в першій важкій вазі.
Основну нагороду кращого боксера року отримав чемпіон у першій напівсередній вазі Теренс Кроуфорд, який переміг в об'єднавчому бою за титул чемпіона за версією WBC українця Віктора Постола.
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