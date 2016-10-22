WBA знову відклала рішення щодо бою Кличко - Джошуа, переговори з Брауном в глухому куті

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) знову відклала прийняття рішення щодо проведення бою між українцем Володимиром Кличком і чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією WBA британцем Ентоні Джошуа. У той же час, австралієць Лукас Браун відмовляється підписувати контракт на поєдинок з Кличком через маленький гонорар, повідомляє Братство Кличко.

Якщо спочатку в WBA обіцяли оприлюднити рішення щодо можливості санкціонування бою Кличко — Джошуа в четвер, а потім перенесли на п'ятницю, то тепер можуть оголосити в суботу, повідомляє ESPN.

Нагадаємо, повернення Володимира Кличка у ринг має відбутися 10 грудня. Якщо WBA санкціонує бій з Джошуа, цей поєдинок може відбутися в Манчестері, якщо ні — Кличко буде битися в Гамбурзі з іншим суперником серед яких, на сьогоднішній день, виділяється австралієць Лукас Браун.

У той же час, самого Брауна не влаштовує запропонований гонорар у розмірі $1 мільйона доларів США за бій на території суперника в Гамбурзі (Німеччина).

Рішення про те, з ким і де все-таки проведе бій Кличко має бути прийнято найближчим часом.