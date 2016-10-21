Паркер і Руїс битимуться за вакантний титул чемпіона WBO у суперважкій вазі

На черговому щорічному конгресі Всесвітньої боксерської організації (WBO) було прийнято рішення про санкціонування бою між новозеландцем Джозефом Паркером (21-0, 18 КО) і мексиканцем Енді Руїсом (29-0, 19 КО), як поєдинку за вакантний титул чемпіона світу за версією WBO в суперважкій вазі, повідомляє Братство Кличко.



WBO відмовилася від своєї первісної ідеї провести "турнір 4-х", але і не запропонувала Володимиру Кличку (2-й номер рейтингу) зустрітися з Джозефом Паркером (1-й номер рейтингу). Бій Джозефа Паркера з Енді Руїсом (3-й номер рейтингу) відбудеться 10 грудня в Новій Зеландії.



Нагадаємо, що Джозеф Паркер був обов'язковим претендентом на титул IBF, яким володіє Ентоні Джошуа. Однак "молодий лев", як назвав нещодавно Паркера його промоутер Дін Лоунерган, прийняв рішення битися за вакантний пояс WBO, а не проводити фінансово більш привабливий бій з Джошуа за титул IBF.