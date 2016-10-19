Промоутер боксера Джошуа: "Намагатимемося з'ясувати всі питання щодо бою з Кличком до кінця тижня"

Промоутер чемпіона світу за версією IBF Ентоні Джошуа Едді Хірн повідомив, що всі питання по бою британця проти Володимира Кличка будуть вирішені до кінця тижня. Про це повідомляє Tribuna.com, посилаючись на ringpolska.pl.

"У нас є проблеми з титулом WBA, але ми намагатимемося їх вирішити якомога швидше. Не знаю, може Кличко не хоче битися з Джошуа, а може просто для нього принципово боротися за титул WBA?

Не можу пояснити, чому все впирається в цей титул, але ми намагатимемося влагодити всі питання. Все має прояснитися до кінця тижня.

Сьогодні я одягнув один з найкращих своїх костюмів, подивився в дзеркало і сказав собі, що попереду багато роботи. Не панікуйте, ми зробимо свою справу і домовимося про цей бій, як це робимо завжди", – сказав Хірн.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що переговори щодо бою Джошуа - Кличко були припинені до тих пір, поки WBA не виставить на кон цього поєдинку свій пояс.