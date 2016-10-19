Володимир Кличко в будь-якому випадку повернеться на ринг 10 грудня

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко повернеться на боксерський ринг 10 грудня незалежно від того, чи стане британець Ентоні Джошуа його суперником. Про це повідомляє boxingscene.com, посилаючись на слова менеджера українця Бернда Бенте.

На даний момент Джошуа, який володіє чемпіонським поясом IBF, є головним кандидатом у суперники Кличка. Однак Володимир хоче, щоб в цьому поєдинку на кону стояв пояс WBA. Відповідно, поки WBA зволікає зі своїм рішенням, переговори про проведення бою припинені.

Читайте такожБій між Кличком і Джошуа може зірватися через повільність WBA"Для Володимира дуже важливо, щоб WBA санкціонувала його бій. Він завжди дуже лояльно ставився до організацій WBO і WBA. Він дорожить чемпіонськими поясами, тому на кону його наступної зустрічі повинні стояти пояси з символікою WBA і IBO. <...> У будь-якому випадку, Кличко хоче встигнути повернутися в цьому році", — заявив Бенте.

Також зазначається, що у Кличка і Джошуа вже є запасні варіанти суперників на випадок, якщо сторони не зможуть домовитися. В українця це австралієць Лукас Браун і австралієць Фрес Окендо.

У той же час Бенте підкреслив, що навіть якщо зараз Кличко і Джошуа не зможуть домовитися, то можуть провести бій пізніше - наприклад, наступним літом.