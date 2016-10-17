Букмекери не вважають Володимира Кличка фаворитом у бою проти Джошуа

10:44, 17 жовтня 2016
Бокс
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Поєдинок ще не узгоджений, але букмекерські контори вже дозволяють шанувальникам боксу робити ставки на бій.

Reuters

Букмекерські контори почали приймати ставки на бій між українцем Володимиром Кличком і британським чемпіоном світу за версією IBF Ентоні Джошуа. Котирування на поєдинок опублікували ряд відомих компаній.

Фаворитом бою вважається 26-річний британець, на перемогу якого можна поставити з коефіцієнтами від 1,6 до 1,8. На успіх 40-річного Кличка приймаються ставки з коефіцієнтами від 2,0 до 2,3.

Читайте такожГонорар за бій Кличко і Джошуа складе 30 мільйонів фунтів - ЗМІНагадаємо, бій між Ентоні Джошуа та Володимиром Кличко ще не узгоджений, але очікується, що остаточно про проведення поєдинку буде оголошено сьогодні або завтра. За попередньою інформацією, зустріч повинна відбутися 10 грудня в "Манчестер-Арені".

В бою, крім поясу IBF, може бути розіграний титул чемпіона за версією WBA, від якої раніше відмовився дискваліфікований британський боксер Тайсон Ф'юрі.

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