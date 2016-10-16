Гонорар за бій Кличко і Джошуа складе 30 мільйонів фунтів - ЗМІ

Гонорар за бій чемпіона світу за версією IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа та колишнього чемпіона світу Володимира Кличка складе 30 мільйонів фунтів, повідомляє The Telegraph.

Очікується, що про проведення бою 10 грудня буде оголошено на початку наступного тижня.

Читайте такожПромоутер Джошуа: Ситуація з боєм проти Кличка, можливо, проясниться в понеділок-вівторок Бій має відбутися на "Манчестер-Арені", де міг пройти скасований поєдинок Кличка проти Тайсона Ф'юрі. Пріоритетним варіантом для проведення бою була Арена О2 в Лондоні, але на 10 та 17 грудня там заплановані концерти.

Раніше повідомлялося, що велика частина переговорів між командами боксерів вже виконана, і сторони близькі до укладення контракту на бій.