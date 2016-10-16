Гонорар за бій Кличко і Джошуа складе 30 мільйонів фунтів - ЗМІ

16:10, 16 жовтня 2016
Бокс
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Найближчими днями має бути офіційно оголошено про проведення поєдинку між українським і британським боксером.

Reuters

Гонорар за бій чемпіона світу за версією IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа та колишнього чемпіона світу Володимира Кличка складе 30 мільйонів фунтів, повідомляє The Telegraph.

Очікується, що про проведення бою 10 грудня буде оголошено на початку наступного тижня.

Читайте такожПромоутер Джошуа: Ситуація з боєм проти Кличка, можливо, проясниться в понеділок-вівторок Бій має відбутися на "Манчестер-Арені", де міг пройти скасований поєдинок Кличка проти Тайсона Ф'юрі. Пріоритетним варіантом для проведення бою була Арена О2 в Лондоні, але на 10 та 17 грудня там заплановані концерти.

Раніше повідомлялося, що велика частина переговорів між командами боксерів вже виконана, і сторони близькі до укладення контракту на бій.

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