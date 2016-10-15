Промоутер Джошуа: Ситуація з боєм проти Кличка, можливо, проясниться в понеділок-вівторок

Промоутер британського суперважкоатлета Ентоні Джошуа Едді Херн розповів, на якій стадії знаходяться переговори з командою українця Володимира Кличка про поєдинок цих боксерів, повідомляє Boxing News з посиланням на інтерв'ю Херна iFL TV.

Раніше Хэрн говорив, що якщо до кінця тижня про бій не буде оголошено офіційно, значить, є проблеми. Але він ще сподівається організувати цей бій в 2016-му році:

“Я говорив, що якщо до кінця тижня контракт підписаний не буде, значить, є проблеми. Але для цих проблем є причина: відмова Тайсона Ф'юрі від титулів, яка відкрила дорогу до поясів WBO, IBO і WBA. Тепер потрібно все привести до одного знаменника. Я хотів би назвати дату, коли все буде відомо, але... Можливо, в понеділок-вівторок".

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"Я дуже впевнений зараз, але ще багато чого потрібно узгодити - спочатку цей бій повинні санкціонувати організації, потім затвердити, потім ще нам потрібно погодити арену, дату, телеканали... Як тільки ми... Знаєте, я не любитель щось заявляти до того, як все буде узгоджено", - додав Херн.

Як повідомляв УНІАН, Ф'юрі двічі зривав бій-реванш за титул чемпіона світу проти Кличка, посилаючись на травму і загальний стан. Після цього він відмовився від своїх титулів, а пізніше був позбавлений ліцензії боксера.

Розмови про проведення бою Кличко - Джошуа йдуть вже протягом декількох тижнів, розпочавшись відразу після другої відміни бою-реваншу Кличко - Ф'юрі.