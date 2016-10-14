Промоутер Ф'юрі: "Тайсон все одно залишається чемпіоном світу"

Промоутер екс-чемпіона світу в суперважкій вазі британця Тайсона Ф'юрі Мік Хеннесі прокоментував добровільну відмову Ф'юрі від своїх чемпіонських поясів, повідомляє boxingnews.com.ua.

“Тайсон все одно залишається лінійним (не втратившим свій титул в бою) чемпіоном світу. Щоб досягти цього звання, йому довелося перемогти найбільш домінантного чемпіона сучасної ери, і цього у нього ніколи нікому не відняти.

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І хоча боляче дивитися, як Тайсон відмовляється від чемпіонських поясів, заради яких він трудився все своє життя, головна його мета зараз — отримати кваліфіковану медичну допомогу і при коханні сім'ї та підтримки боксерського світу повністю відновитися від депресії", — сказав Хеннессі.

Як повідомляв УНІАН, реванш Кличко - Ф'юрі двічі зривався по вині британця. Спочатку він нібито отримав травму ноги, що не завадило йому відвідати Євро — 2016 у Франції, а потім провалив допінг-тест, який виявив вживання кокаїну.

Напередодні Ф'юрі відмовився від усіх своїх чемпіонських титулів, а потім його позбавили боксерської ліцензії.