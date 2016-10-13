Ф'юрі офіційно відмовився від двох чемпіонських поясів

Тайсон Ф'юрі відмовився від своїх титулів за версіями WBO і WBA, щоб «відновитися». Про це йдеться в його офіційній заяві, яку цитує ВВС.

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«Зараз я приймаю серйозний виклик у житті. І я знаю, що зможу перемогти його так само, як Володимира Кличка. Я відчуваю, що це єдиний чесний і правильний крок по відношенню до боксу», - заявив спортсмен.

«Я завоював ці пояси в рингу і вважаю, що вони повинні бути втрачені так само в рингу. Але зараз я не можу їх захистити. Тому я прийняв важке рішення офіційно відмовитися від своїх титулів», - додав Ф'юрі.

Промоутер боксера зазначив, що відмова від поясів допоможе Ф'юрі спокійно і без зайвого тиску відновитися, щоб потім повернутися і відбити повернути всі титули, яких він заслуговує.

У 2010 році BBBoC вже відбирала боксерську ліцензію в Ріккі Хаттона, який, як і Ф'юрі, попався на вживанні наркотиків.

Раніше Ф'юрі відмовився від проведення бою-реваншу з Володимиром Кличком, який повинен був відбутися 29 жовтня. В його команді заявили, що це пов'язано з депресією боксера.