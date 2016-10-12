Екс-абсолютний чемпіон світу Льюїс сподівається, що Ф'юрі отримає допомогу і повернеться в ринг

Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі британець Леннокс Льюїс висловив надію на те, що його співвітчизник - поки ще чинний чемпіон світу WBO/WBA/IBO Тайсон Ф'юрі (25-0, 18 КО) - отримає всю необхідну допомогу для подолання своїх душевних проблем і повернеться в ринг, повідомляє ringside24.

"Поза всяким сумнівом, Ф'юрі потребує невідкладної допомоги, - впевнений Льюїс - і ми повинні йому допомогти. Він не знає поразок у рингу, але сам себе побив поза рингом. Сподіваюся, він не зробить велику помилку. Йому потрібно вирішувати свої проблеми настільки швидко, наскільки це можливо, крок за кроком, і потім повернутися в ринг, щоб захистити свої титули".

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Нагадаємо, що вже сьогодні, 12 жовтня, Ф'юрі може бути позбавлений боксерської ліцензії: в цю середу в Кардіффі (Уельс) відбудеться засідання Британської федерації боксу, на якому буде вирішуватися питання по проблемному бійцеві, який визнав, що вживав кокаїн, аби впоратися з маніакально-депресивним психозом (також відомим як біполярний розлад особистості).

Як повідомляв УНІАН, Тайсон Ф'юрі вже двічі зривав бій-реванш з українцем Володимиром Кличком. Ф'юрі переміг Кличка у титульному бою в листопаді 2015 року за очками одноголосним рішенням суддів.