Сьогодні Ф'юрі може втратити боксерську ліцензію

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBO і WBA Тайсон Ф'юрі сьогодні може втратити боксерську ліцензію. Про це повідомляє boxingscene.com.

Це може статися після того, як Британський комітет з управління боксом (BBBoC) розгляне справу Ф'юрі, який раніше здав позитивну допінг-пробу на кокаїн.

Читайте такожWBO готова забрати у Нього чемпіонський пояс через 10 днівЯкщо британець втратить боксерську ліцензію, то разом з нею втратить свої чемпіонські пояси, оскільки не зможе їх захищати.

У 2010 році BBBoC вже відбирала боксерську ліцензію в Ріккі Хаттона, який, як і Ф'юрі, попався на вживанні наркотиків.

Раніше Ф'юрі відмовився від проведення бою-реваншу з Володимиром Кличком, який мав відбутися 29 жовтня. В його команді заявили, що це пов'язано з депресією боксера.