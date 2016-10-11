Пуерториканець Крус може стати суперником Ломаченко в бою за титул чемпіона світу

Пуерторіканський боксер другої напівлегкої ваги Орландо Крус (25-4-1, 13 КО) здобув перемогу нокаутом в сьомому раунді над мексиканцем Габіно Котой (19-7-1, 17 КО) і ще на крок наблизився до чемпіонського бою, повідомляє Boxingnews.

Крус відомий тим, що раніше відкрито заявляв про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію.

Наступним суперником Круса стане "тимчасовий" чемпіон WBO в другій напівлегкій вазі мексиканець Мігель Берчельт. Переможець цього бою стане обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO.

На даний момент поясом володіє українець Василь Ломаченко, якому незабаром належить захист титулу в поєдинку з Ніколасом Уолтерсом з Ямайки.