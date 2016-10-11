WBO готова забрати у Ф'юрі чемпіонський пояс через 10 днів

Всесвітня боксерська організація (WBO) через 10 днів готова відібрати у британця Тайсона Ф'юрі чемпіонський титул, повідомляє BBC.

Це станеться, якщо Ф'юрі не знайде для WBO вагомих причин, за якими пояс має залишитися у нього. WBO незадоволена тим, що Ф'юрі не бере участі у боях, порушує умови контракту та провалив допінг-тест на кокаїн.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що WBO не буде розглядати питання позбавлення Ф'юрі титулу чемпіона світу до 20 жовтня, коли відбудеться черговий конгрес організації.

В іншій провідної боксерській організації WBA, чемпіонським поясом якої володіє Ф'юрі, раніше також заявили про намір позбавити британця титулу.

Нагадаємо, раніше Тайсон Ф'юрі вдруге скасував бій проти Володимира Кличка, пославшись на проблеми зі здоров'ям. Пізніше стало відомо про те, що британець провалив допінг-тест на кокаїн. Ф'юрі не став заперечувати, що вживав наркотики.