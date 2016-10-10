Ф'юрі заявив, що не боїться 40-річного Володимира Кличка

Чемпіон світу за версіями WBO і WBA в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі переніс бій з Володимиром Кличко не через те, що боїться програти українському боксеру. Про це британець заявив у інтерв'ю The Rolling Stone, повідомляє Tribuna.com.

"Як я можу боятися? Мені 28 років. Я вірю, що я найбільш великий з усіх, хто коли-небудь жив. Я переграв Кличко в перший раз. Він не виграв жодного раунду. Він програв кожен раунд і не зміг потрапити ні одного удару. Чому я повинен боятися його, 40-річного чоловіка?" – сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі вдруге скасував бій проти Володимира Кличка, пославшись на проблеми зі здоров'ям.

Пізніше стало відомо про те, що британець провалив допінг-тест на кокаїн. Ф'юрі визнав, що вживав "багато, дуже багато кокаїну" і тепер WBO і WBA можуть відібрати у нього пояси, а боксер може бути дискваліфікований на тривалий термін.