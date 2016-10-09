Володимир Кличко майже домовився з британцем Джошуа про чемпіонський бій

Бій у суперважкій вазі між Володимиром Кличком (64-4, 53 КО) і чемпіоном світу за версією IBF Ентоні Джошуа (17-0, 17 КО) може відбутися в грудні 2016 року. Про це заявив промоутер британського боксера Едді Хірн, повідомляє BoxingScene.

"Наступного тижня ми чекаємо гарних новин, які винесуть ваш мозок. На даний момент Володимир Кличко - наш фаворит на бій. Ми разом працюємо, щоб цей бій відбувся. Ми дійсно хочемо, щоб це сталося, поки що угоди немає, але кожен цього хоче. Наступний бій має бути: Ентоні Джошуа - Володимир Кличко", - заявив Хірн.

Він також додав, що назвав можливі дати бою. На його думку, поєдинок між 26-річним британцем і 40-річним українцем реально організувати в грудні.

Читайте такожШанси Володимира Кличка провести чемпіонський бій з британцем Джошуа стали більш реальними"Якщо суперником Джошуа буде Володимир Кличко, то бій може пройти у грудні. Ми хочемо, щоб він був побудований в форматі " pay-per-view TV (з оплатою за перегляд події – УНІАН), з прес-туром і прес-конференцією. Тому бій може відбутися 3, 10 або 17 грудня", - сказав промоутер.

Нагадаємо, раніше Джошуа вів переговори про бій з іншими боксерами, але після того, як Тайсон Ф'юрі вдруге скасував поєдинок проти Володимира Кличка, Джошуа побажав зустрітися з українцем.