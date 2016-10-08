WBO не позбавить Ф'юрі чемпіонського титулу до 20 жовтня

Всесвітня боксерська організація (WBO) не буде розглядати питання позбавлення британця Тайсона Ф'юрі титулу чемпіона світу до початку свого чергового конгресу, який стартує 20 жовтня, повідомляє Boxing news.

Про це під час чату з уболівальниками повідомив відомий боксерський інсайдер Ден Рафаель, який отримав цю інформацію безпосередньо від представників WBO.

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Таким чином, завдання організації бою Ентоні Джошуа - Володимир Кличко дуже ускладнюється, адже промоутер Джошуа Едді Хэрн заявив, що цей бій відбудеться тільки в тому випадку, якщо на кону в ньому, крім поясу IBF, будуть всі чемпіонські пояси, якими зараз володіє Тайсон Ф'юрі.

Як повідомляв УНІАН, Ф'юрі може позбутися всіх своїх титулів чмпиона світу через те, що двічі зривав бій-реванш з Володимиром Кличком. Британський боксер відмовився від проведення бою-реваншу 9 липня (через травму) та 29 жовтня (через депресію).

Ф'юрі виграв титули чемпіона світу у Кличка в бою в листопаді 2015 року за очками - одноголосним рішенням суддів.