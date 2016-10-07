Ф'юрі після скасування бою з Кличком звернувся до психологів

Чемпіон світу з боксу за версіями WBO і WBA в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі, який двічі зірвав матч-реванш з Володимиром Кличком, почав відвідувати психолога. Як заявляє менеджмент боксера, британцеві необхідно лікування, перш ніж він повернеться в ринг, повідомляє Новий час з посиланням на MSN та Press Association.

Напередодні стало відомо, що Вах провалив другу допінг-пробу на кокаїн. Відзначається, що сліди кокаїну були виявлені в першій допінг-пробі, взятій 21 вересня, а тепер і у другій – від 22 вересня. При цьому такий результат не є сенсаційним, так як сам боксер зізнався, що за останні чотири місяці вжив "дуже багато кокаїну".

Раніше також повідомлялося, що британець може бути позбавлений всіх своїх поясів і боксерської ліцензії.

3 жовтня 2016 року за три години після слів про плани повісити рукавички на цвях чемпіон світу за версіями WBO і WBA спростував свою ж заяву про завершення кар'єри професійного боксера, а також дав зрозуміти, що готовий захищати свої пояси в матч-реванш з Володимиром Кличком.

Команда британця заявляла, що у нього виникли проблеми зі здоров'ям. Команда Кличка, в свою чергу, не зрозуміла рішення британця перенести бій. Через деякий час стало відомо, що Ф'юрі скасував реванш проти Володимира Кличка через рецедив депресії.

Матч-реванш між Кличком і Ф'юрі повинен був відбутися 29 жовтня 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, це вже друга відмова від бою-реваншу Ф'юрі за останні чотири місяці. Спочатку бій-реванш був запланований на 9 липня.

Українець Володимир Кличко позбувся всіх своїх титулів чемпіона світу, програвши Ф'юрі в листопаді 2015 року за очками, одноголосним рішенням суддів.