Кличко: Ф'юрі тягне бокс в болото

Екс-чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Володимир Кличко "пройшовся" по чинному володарю трьох титулів в цій вазі Тайсону Ф'юрі, з яким у українця двічі зірвався бій, повідомляє Sport Arena з посиланням на німецький Bild.

Практично кожен день світ боксу стрясають новини про Тайсона Ф'юрі, який бере участь у допінг скандалі, скасовує бої, страждає депресією, п'є і вживає кокаїн. Багато хто коментував дії британця, але його головний суперник Володимир Кличко довгий час зберігав мовчання. Нарешті, українець висловив свою думку про те, що відбувається з його опонентом. Володимир був коротким.

«Ф'юрі тягне бокс в болото», — сказав боксер журналістам видання Bild.

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Своєю поведінкою Ф'юрі серйозно підставив Кличко, який у своєму 40-річному віці не боксував вже майже рік. Наступним суперником Володимира може стати Луїс Ортіс або Лукас Браун. У 2017-му році українець планує провести великий бій проти чемпіона світу за версією IBF Ентоні Джошуа.

Ф'юрі, тим часом, проходить курс відновлення, який допоможе йому впоратися з депресією і знову повернутися до тренувань.

Як повідомляв УНІАН, Кличко втратив титули чемпіона світу в листопаді 2015 року, програвши Тайсону Ф'юрі за очками, одноголосним рішенням суддів. Після цього матч-реванш призначався двічі і обидва рази скасовувався з вини Ф'юрі - влітку нинішнього року через травму британця, восени через його "загальний стан", яке не дозволяє проводити бої.

Пізніше Кличко заявив, що остаточно відмовляється від проведення бою з Ф'юрі.