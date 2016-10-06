Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO і IBO Тайсон Ф'юрі провалив другий допінг-тест на кокаїн, повідомляє ESPN.

Аналіз сечі у 28-річного боксера був узятий Асоціацією добровільного тестування на допінг (VADA) 21 вересня. Проба А цього тесту дала позитивний результат на бензоілекгонін - один з основних метаболітів кокаїну.

У пробі Ф'юрі, взятої 22 вересня, були виявлені сліди того ж метаболіту кокаїну.

Видання зазначає, що це не стало сюрпризом, оскільки кілька днів тому Ф'юрі зізнався, що "вживав багато кокаїну, дуже багато".

Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі повинен був провести бій проти Володимира Кличка 29 жовтня, але за кілька тижнів до поєдинку скасував його, пославшись на депресію. Пізніше стало відомо про те, що Ф'юрі вживав кокаїн.

Британський комітет з управління боксом (BBBoC) має намір відібрати у Ф'юрі боксерську ліцензію. Після цього британець, ймовірно, втратить пояси чемпіона світу за всіма версіями.