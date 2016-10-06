Скандальний екс-суперник Кличко збирається провести бій наприкінці року

Колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях британець Девід Хей (28-2-0, 26 КО) оголосив дату свого наступного бою. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Я у формі, здоровий і збираюся повернутися на ринг 10 грудня 2016 року. Ім'я мого суперника буде оголошено найближчим часом. Ви будете щасливі", — повідомив 35-річний британець.

Раніше претендентом на бій з Хеєм вважався 44-річний американець Шеннон Бріггс (60-6-1, 53 КО), але Хей бажав бачити у себе в суперниках більш серйозних супротивників.

Нагадаємо, в 2012 році Хей програв Володимиру Кличку в чемпіонському бою, який тривав усі 12 раундів. Українець переміг одноголосним рішенням суддів.

Перед боєм з Кличком Хей кілька разів відзначався ексцентричними вчинками. Зокрема, на одній із прес-конференцій британець прийшов у футболці з малюнком, на якому тримав у руках відрубані голови братів Кличків.

Після поразки від Кличка Девід Хей провів три поєдинки, здобувши перемогу нокаутом в кожному з них.