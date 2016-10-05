У Британії мають намір відібрати у Ф'юрі боксерську ліцензію

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBA та IBO Тайсон Ф'юрі може втратити боксерську ліцензію, а з нею право легально виходити на ринг. Про це в інтерв'ю ВВС заявив генеральний секретар Британського комітету з управління боксом (BBBoC) Роберт Сміт.

BBBoC має намір підняти це питання на черговому засіданні, яке відбудеться 12 жовтня. Сміт підкреслив, що якщо Комітет ухвалить рішення позбавити Ф'юрі ліцензії, боксерські організації будуть змушені відібрати у Ф'юрі всі чемпіонські пояси.

Причина можливого рішення BBBoC - позитивна допінг-проба на кокаїн, яку раніше здав Ф'юрі. Британський боксер сьогодні підтвердив, що останнім часом вживав кокаїн у зв'язку з депресією.

Також зазначається, що в 2010 році BBBoC вже відбирала боксерську ліцензію в Ріккі Хаттона, який, як і Ф'юрі, попався на вживанні наркотиків.

Нагадаємо, раніше Ф'юрі відмовився від проведення бою-реваншу з Володимиром Кличком, що мав відбутися 29 жовтня. В його команді заявили, що це пов'язано з депресією боксера.