Чемпіон світу Усик підписав контракт з новим менеджером

Чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі, боксер K2 Promotions Ukraine Олександр Усик (10-0, 9 КО) підписав контракт з відомим менеджером Егісом Клімасом, повідомляє прес-служба К2.

Серед підопічних Егіса зірки світового боксу: Василь Ломаченко, Олександр Гвоздик, Сергій Ковальов та інші.

Як наголошується в повідомленні, Олександр Усик продовжить виступати під егідою компанії братів Кличків «K2 Promotions Ukraine».

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«З гордістю хочу повідомити про те, що в список моїх боксерів додався відмінний боксер і чудова людина — Олександр Усик», — написав Клімас на своїй сторінці в соціальних мережах.

Як повідомляв УНІАН, три тижні тому Усик став володарем титулу Чемпіона світу за версією WBO у важкій вазі, здобувши перемогу над поляком Кшиштофом Гловацькі за очками одноголосним рішення суддів.