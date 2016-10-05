"Я повинен провести вічність у пеклі": суперник Кличка Ф'юрі вразив неочікуваним зізнанням

Про це він розповів в інтерв’ю журналу Rolling Stone.

"Я страждав від психічного розладу протягом багатьох років, з травня я не тренувався... Я багато пив цілими днями та вживав кокаїн", – наголошує британець, додавши, що кокаїн - ніщо у порівнянні з небажанням жити.

Читайте такожПромоутер Ф'юрі вважає, що британець зганьбився перед боксерським світом

За його словами, у нього був біполярний розлад, маніакальна депресія.

"Якби я міг перервати своє життя - і я не був християнином - я б зробив це за секунду. Я просто сподівався, що хтось уб’є мене раніше, аніж це зроблю я. Я повинен провести вічність у пеклі", – підсумував Ф’юрі.

Нагадаємо, 3 жовтня боксер оголосив у соціальних мережах про те, що залишає бокс.

Проте через кілька годин після своєї заяви про завершення кар'єри у боксі виступив зі спростуванням власних слів.

Раніше Ф'юрі відмовився від проведення бою-реваншу з Володимиром Кличком, який повинен був відбутися 29 жовтня. В його команді заявили, що це пов'язано з депресією боксера.

Пізніше стало відомо, що за результатами допінг-тестів Ф'юрі був викритий у вживанні кокаїну. В результаті цього з'явилась висока ймовірність того, що у британця відберуть всі титули чемпіона світу, а він сам буде дискваліфікований.

Варто зазначити, раніше Тайсон Ф'юрі неодноразово робив скандальні заяви іронічного характеру. Зокрема, британець, у якого є дружина і троє дітей, називав себе гомосексуалістом.