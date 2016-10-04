Промоутер Ф'юрі вважає, що британець зганьбився перед боксерським світом

Відмова чемпіона світу за версіями WBO, WBA і IBO Тайсона Ф'юрі проводити бій проти Володимира Кличка є для нього ганьбою. Про це в інтерв'ю Boxing News заявив промоутер британця Френк Уоррен.

Телеканал Уоррена BoxNation повинен був показати бій Ф'юрі проти Кличка і наступні поєдинки британського боксера, але, за словами промоутера, Тайсон "залишився без мільйонів фунтів".

"Це все дуже розчаровує. BoxNation вклав мільйони фунтів в його бої та в його кар'єру. Очевидно, у Ф'юрі є проблеми з психікою. Це ганьба для нього, і я хочу, щоб він розумів це. Коли ви спілкуєтеся з ним, Тайсон говорить розумно, але він начебто отримав в руки кнопку самознищення", - сказав Воррен після вчорашньої заяви Ф'юрі про те, що він залишає бокс.

"Він залишився без мільйонів, багатьох мільйонів фунтів. Мали відбутися кілька великих боїв, але Ф'юрі пішов від них, будучи найкращим серед усіх суперників. Я думаю, він побив би кожного з них", - вважає Уоррен.

На думку промоутера, тільки сам Ф'юрі винен у своїх проблемах. Крім того, він згадав, як Ф'юрі після допінг-скандалу зі своєю участю виклав в соціальну мережу Twitter фотографію Тоні Монтани з купою кокаїну, до якої прикріпив власне обличчя.

"Врешті решт, ми всі відповідальні за наші власні дії, а Тайсон сидить в твіттері і постить ці дурні фотографії, як на минулих вихідних. Це божевілля", - сказав Воррен.

Незабаром після запису інтерв'ю Ф'юрі спростував свої слова про те, що він залишає бокс, на що Воррен відповів: "Я взагалі цього не розумію. У нього великі психічні проблеми, і він не може битися. І якщо ти не можеш, то не бийся, але не потрібно витрачати чужий час".

Нагадаємо, бій-реванш між Тайсоном Ф'юрі і Володимиром Кличко мав відбутися 29 жовтня, але британець скасував поєдинок. У команді Ф'юрі заявляли, що британець страждає від депресії, але кілька днів тому стало відомо, що в допінг-тесті боксера були знайдені сліди кокаїну.

Найближчим часом Ф'юрі загрожує позбавлення всіх чемпіонських поясів і тривала дискваліфікація.