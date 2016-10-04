Британський боксер Сондерс: Ф'юрі може не дожити до 30 років, він дуже поганий

Тайсон Ф'юрі може не дожити 30 років, якщо йому не допоможуть повернути здоров'я, повідомив давній друг спортсмена інший британський боксер непереможений чемпіон світу WBO Біллі Джо Сондерс, повідомляє Sky sports.

"Якщо публіка його не підтримає, якщо він не отримає необхідну допомогу, це може змінити його життя і життя його сім'ї назавжди", - заявив Сондерс.

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"Циганська громада його підтримує, але потрібна також підтримка преси. Я не кажу, що він у всьому правий, але потрібна підтримка не в сенсі "правий-неправий", а просто щось на кшталт "все буде добре, не хвилюйся, вище голову". Я розмовляв з Тайсоном - він дуже пригнічений і не налаштований говорити ні з ким. Ментально він не тут. Йому потрібна допомога. Я знаю його добре - він зараз у поганому стані. В дуже поганому", - підсумував британський боксер.

Як повідомляв УНІАН, 28-річний чемпіон світу в суперважкій вазі оголосив про завершення спортивної кар'єри в понеділок, але за кілька годин заявив, що він пожартував.

Ф'юрі не проводив боїв з моменту завоювання титулу чемпіона світу за версіями WBA, WBO і IBF. Він виграв за очками одноголосним рішенням суддів і відібрав титули в українця Володимира Кличка в Німеччині в листопаді 2015 року.

Запланований бій-реванш зривався двічі - у липні та жовтні 2016 року. Обидва рази - з вини Ф'юрі.