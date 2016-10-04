Промоутерська компанія братів Кличків хоче підписати олімпійського чемпіона Ріо

Промоутерська компанія Віталія та Володимира Кличків K2 Promotions має намір підписати контракт з олімпійським чемпіоном Ріо-2016 Тоні Йока з Франції, повідомляє Вохіngѕсепе.

Олімпійські чемпіони різних років в суперважкій вазі Володимир Кличко (золото Атланти-1996) і Тоні Йока (золото Ріо-2016) днями зустрілися в Парижі. Метою зустрічі було обговорення можливого переходу Йокі в професіонали і підписання контракту з промоутерською компанією братів Кличків.

Читайте такожКоманди Кличка і Джошуа близькі до досягнення домовленості про бій

На даний момент на контрактах з К2 Promotions знаходяться три призера Олімпійських ігор. Окрім самого Володимира Кличка це також Алксандр Усик (золото Лондону-2012) та Геннадій Головкін (срібло Афіни-2004), які на даний момент є чемпіонами світу і в професіоналах.

24 річний француз Тоні Йока також є чемпіоном світу серед любителів 2015 року та бронзовим призером Перших Європейських ігор Баку-2015.

Боксер виступає у суперважкій ваговій категорії понад 91 кг.