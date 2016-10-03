Божевільний Ф'юрі передумав завершувати кар'єру боксера

Британський чемпіон світу за версіями WBO, WBA і IBO Тайсон Ф'юрі через кілька годин після своєї заяви про завершення кар'єри у боксі виступив зі спростуванням власних слів. Про це він написав у Twitter.

"Ха-ха-ха, ви думали, що зможете від мене позбутися так легко? Я збираюся залишитися. Я є Найвеличнішим і лише показав вам, що таке ЗМІ", — написав Ф'юрі.

Нагадаємо, сьогодні вдень боксер оголосив у соціальних мережах про те, що залишає бокс.

Раніше Ф'юрі відмовився від проведення бою-реваншу з Володимиром Кличком, який повинен був відбутися 29 жовтня. В його команді заявили, що це пов'язано з депресією боксера.

Пізніше стало відомо, що за результатами допінг-тестів Ф'юрі був викритий у вживанні кокаїну. В результаті цього з'явилась висока ймовірність того, що у британця відберуть всі титули чемпіона світу, а він сам буде дискваліфікований.

Варто зазначити, раніше Тайсон Ф'юрі неодноразово робив скандальні заяви, які носили іронічний характер. Зокрема, британець, у якого є дружина і троє дітей, називав себе гомосексуалістом.