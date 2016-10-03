Після відмови битися з Кличком скандальний Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA і IBO Тайсон Ф'юрі оголосив на своїй сторінці в Twitter про відхід з боксу.

"Бокс - це найсумніша річ, в якій я коли-небудь брав участь, це просто лайно. Я найвеличніший і я завершую кар'єру. Тому йдіть до біса, хороших днів", - написав британець.

Нагадаємо, раніше Ф'юрі відмовився від проведення бою-реваншу з Володимиром Кличком, який мав відбутися 29 жовтня. В його команді заявили, що це пов'язано з депресією боксера.

Пізніше стало відомо, що за результатами допінг-тестів Ф'юрі був викритий у вживанні кокаїну. В результаті цього з'явилась висока ймовірність того, що у британця відберуть всі титули чемпіона світу.

Варто зазначити, раніше Тайсон Ф'юрі неодноразово робив скандальні заяви, які носили іронічний характер. Зокрема, британець, у якого є дружина і троє дітей, називав себе гомосексуалістом.