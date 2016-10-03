Шанси Володимира Кличка провести чемпіонський бій з британцем Джошуа стали більш реальними

Промоутер чемпіона світу за версією WBA британця Ентоні Джошуа Едді Херн заявив, що для його клієнта бій проти українця Володимира Кличка є пріоритетом. Про це повідомляє boxingnews.com.ua, посилаючись на інтерв'ю Херна телеканалу Sky Sports.

"Я б оцінив ймовірність проведення бою [проти Володимира Кличка] відсотків на 60. Кличко хоче цього бою, і Джошуа теж його хоче, а це завжди хороший знак. Для Кличка гроші не завжди все вирішують - тут справа принципу. Він заробив купу грошей, і якісь півмільйона доларів не мають для нього особливого значення, але для нього важливі деякі пункти контракту, враховуючи, що йому належить битися не на своїй території", - пояснив Херн.

"Наш пріоритет на даний момент - бій з Кличком за всі титули. Але спочатку нам потрібно домовитися, а вже потім йти до організацій з проханням санкціонувати такий бій за титул чемпіона світу. Думаю, вони з радістю погодяться", — додав промоутер.

Нагадаємо, Володимир Кличко повинен був 29 жовтня провести бій-реванш за звання чемпіона світу Тайсона Ф'юрі, проте британець переніс цей поєдинок за деякими медичних причин. Пізніше стало відомо про те, що в допінг-тесті Ф'юрі були виявлені сліди кокаїну - таким чином, існує висока ймовірність того, що у британця заберуть пояса чемпіона світу за версією WBA, WBO і IBO.