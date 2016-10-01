Ф'юрі може уникнути покарання за вживання кокаїну

Чемпіон світу з боксу британець Тайсон Ф'юрі не буде позбавлений поясів за вживання кокаїну, оскільки Всесвітнє антидопінгове агентство не вважає його забороненим препаратом, якщо наркотик не приймався в період між змаганнями, повідомляє SportArena з посиланням на The Guardian.

Раніше повідомлялося, що спортсмен може отримати довгострокову дискваліфікацію, у зв'язку з тим, що попався на вживанні наркотику.

Втім, навіть якщо Ф'юрі уникне покарання за вживання кокаїну, у боксерських організацій достатньо причин для позбавлення британця чемпіонських поясів. Ф'юрі так і не надав WBA і WBO медичні докази своїх хвороб – організації мають намір найближчим часом відреагувати на поведінку чемпіона світу, який в кращому для себе випадку буде оголошений «чемпіоном у відпустці».

Як і раніше, невідома остаточна позиція Британського антидопінгового агентства. На початку 2015 року в пробі Ф'юрі виявили анаболічний стероїд нандролон, що не завадило британцеві в листопаді вийти на ринг і перемогти Володимира Кличка.

Як повідомляв УНІАН, Тайсон Ф'юрі став чемпіоном світу, вигравши у Кличка за очками, одноголосним рішенням суддів. Бій-реванш Ф'юрі-Кличко зривався двічі, .влітку і восени 2016 року.