Ф`юрі провалив допінг-тест на кокаїн

23:24, 30 вересня 2016
Бокс
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Чемпіон світу з боксу знову потрапив у неприємну ситуацію. 

У чемпиона мира произошел рецедив депрессии / boxingnewsonline.net

Тайсон Ф'юрі близький до втрати своїх чемпіонських поясів - WBA, WBO і IBO. Окрім того, що боксер страждає від депресії, стало відомо, що цього місяця він знову провалив допінг-тест, повідомляє ТСН Проспорт з посиланням на Daily Mail.

Чинний чемпіон здав позитивний тест на кокаїн.

У серпні Ф'юрі вже дискваліфікували через допінг. У його крові знайшли анаболічний стероїд нандролон. Проте "бан" швидко зняли - через протест команди боксера. Він мав провести бій-реванш з Володимиром Кличком.

А 24-го вересня бій знову було скасовано. Офіційною причиною називали травму, але стало відомо, що у Тайсона психологічні проблеми. Долю поясів вирішуватимуть боксерські організації.

Як повідомляв УНІАН, Ф'юрі відібрав у Кличка його титули у листопаді 2015 року. Їхній бій-реванш двічі було перенесено.  Якщо боксерські організації дадуть Тайсону час на відновлення здоров'я, то буде санціоновано бій за вакантний титул чемпіона світу. Також британця можуть позбавити титулів.

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