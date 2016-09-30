Ф`юрі провалив допінг-тест на кокаїн

Тайсон Ф'юрі близький до втрати своїх чемпіонських поясів - WBA, WBO і IBO. Окрім того, що боксер страждає від депресії, стало відомо, що цього місяця він знову провалив допінг-тест, повідомляє ТСН Проспорт з посиланням на Daily Mail.

Чинний чемпіон здав позитивний тест на кокаїн.

У серпні Ф'юрі вже дискваліфікували через допінг. У його крові знайшли анаболічний стероїд нандролон. Проте "бан" швидко зняли - через протест команди боксера. Він мав провести бій-реванш з Володимиром Кличком.

А 24-го вересня бій знову було скасовано. Офіційною причиною називали травму, але стало відомо, що у Тайсона психологічні проблеми. Долю поясів вирішуватимуть боксерські організації.

Як повідомляв УНІАН, Ф'юрі відібрав у Кличка його титули у листопаді 2015 року. Їхній бій-реванш двічі було перенесено. Якщо боксерські організації дадуть Тайсону час на відновлення здоров'я, то буде санціоновано бій за вакантний титул чемпіона світу. Також британця можуть позбавити титулів.