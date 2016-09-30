Бій Кличко - Браун буде санкціонований WBA як бій за титул чемпіона світу

Президент WBA Гільберта Мендоса заявив, що за певних обставин вакантний титул чемпіона світу за версією WBA в суперважкій вазі буде розіграний у поєдинку українця Володимира Кличка та австралійця Лукаса Брауна повідомляє Boxing news з посиланням на ESPN Deportes.

Це відбудеться в тому випадку, якщо чинний чемпіон світу за версією цієї організації британець Тайсон Ф'юрі буде переведений в статус "чемпіона у відпустці" через неможливість захищати свій титул через хворобу,

Раніше з'являлася інформація, що саме Лукас Браун може стати суперником Володимира Кличка в його поєдинку 10 грудня в Гамбурзі.

Як повідомляв УНІАН, Володимир Кличко втратив титули чемпіона світу з боксу, програвши Тайсонц Ф'юрі одноголосним рішенням суддів у листопаді 2015 року. Реванш Ф'юрі - Кличко двічі відкладався з вини Ф'юрі - через пошкодження ноги і через проблеми з психологічним станом.