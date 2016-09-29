Тайсон Ф'юрі не вийде на боксерський ринг в 2016 році

Британський чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBO Тайсон Ф'юрі не вийде на боксерський ринг у 2016 році. Про це в інтерв'ю Baylor IC TV Boxing розповів тренер і дядько боксера Пітер Ф'юрі, повідомляє BoxingScene.com.

"Наш пріоритет, щоб Тайсон був щасливий на 100 відсотків - в такому стані цей хлопець небезпечний. Я не хочу, щоб він виходив на ринг, допоки не буду впевнений на 100 відсотків, що він став таким, як раніше - психологічно і фізично. Поки це не сталося, найкраще місце для нього - домашній відпочинок", - сказав Пітер Ф'юрі.

"Повернення на ринг? Звичайно, це не станеться в цьому році. Ймовірно, це відбудеться на початку наступного року", - додав родич боксера.

Нагадаємо, раніше Ф'юрі вдруге переніс бій з українцем Володимиром Кличком, який мав відбутися 29 жовтня. У британця є кілька днів, щоб обґрунтувати медичні причини перенесення поєдинку. Якщо йому не вдасться це зробити, WBA, WBO та IBO можуть відібрати у нього титули.

За словами представників команди Ф'юрі, боксер переживає депресію у зв'язку з потоком ненависті, який на нього обрушився після того, як він став чемпіоном світу.