Команди Кличка і Джошуа близькі до досягнення домовленості про бій

Команди екс-чемпіона світу українського суперважковаговика Володимира Кличка і чемпіона світу в суперважкій вазі за версією IBF Ентоні Джошуа близькі до домовленості про бій, повідомляє Klitschko-brothers.com з посиланням на менеджера Кличків німецького фахівця Бернда Бенте.

"Я погодив з промоутером Джошуа Едді Херном всі питання фінансового плану. Тепер все залежить від світових боксерських організацій, але ми б хотіли, щоб цей бій відбувся", — наводить слова Бенте BoxingScene.

Нагадаємо, 29 жовтня в Манчестері повинен був відбутися матч-реванш Кличко — Ф'юрі, однак скандальний британець зірвав бій. Команда Ф'юрі заявила, що він "з медичної точки зору непридатний для проведення поєдинків".

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Що стосується Джошуа, то у нього був запланований бій на 26 листопада так само в Манчестері, однак суперник досі не названий. Передбачалося, що їм стане обов'язковий претендент за версією IBF Джозеф Паркер, якому 1 жовтня ще належить провести поєдинок з екс-українцем Олександром Димитренко.

На даний момент, команди Кличка і Джошуа очікують рішення світових боксерських організацій щодо титулів, які зараз належать Тайсону Ф'юрі, але можуть бути відібрані у скандального британця через черговий зрив бою і тривалий простій.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що команда Володимира Кличка зарезервувала арену в Гамбурзі на 10 грудня.